Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

DENİZLİ (AA) - Denizli-Antalya kara yolunda oluşan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.



Kent genelinde yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Denizli-Antalya kara yolunda aralıklarla etkili oluyor.



Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.



Sürücüler kara yolunda zaman zaman dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı. İlerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler ise araçlarını kenara çekerek beklemeyi tercih etti.

Bu arada bölgede denetimlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.



- Arıza nedeniyle duran kamyonun sürücüsü ateş yaktı

Bu arada yolda saman yüklü kamyonu arıza yapan Osman Tilki, 20 NS 771 plakalı kamyonunu kenara çekerek tamirci beklemeye başladı.



Uyarı amacıyla karayolunda ateş yakan Tilki, ayrıca bir sopaya taktığı reflektörlü yeleği sallayarak sürücülerin kamyonunu farketmesi için uğraştı.