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Denizli'de yılın ilk gününde 42 bin lira ceza kesildi

Kent genelinde yapılan trafik uygulamalarında, alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan 420 sürücüye işlem yapıldı

01 Ocak 2019 Salı 14:46
Denizli'de yılın ilk gününde 42 bin lira ceza kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni yılın ilk gününde yapılan trafik uygulamalarında, alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan 420 sürücüye 42 bin lira ceza kesildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı kutlamalarının ardından yeni yılın ilk gününde kent genelinde aldığı güvenlik tedbirlerini sürdürüyor.

Kutlamaların sonrasında trafik ekiplerince vatandaşların trafikte güvenli seyahat etmeleri ve alkollü sürücülerin yakalanması amacıyla "şok alkol uygulaması" başlatıldı.

Uygulama kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde kontrol noktaları oluşturuldu.

Pamukkale yolunda oluşturulan noktalarda trafik polisleri şüphelendikleri araçları durdurarak denetim yaptı.

Alkol uygulamasının yanında araç sahiplerinin sürücü belgeleri ve araç ruhsatları da kontrol edildi.

Yılın ilk gününde 420 sürücüye alkollü araç kullandıkları ve trafik kurallarına uymadıkları için 42 bin lira ceza kesildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:46
  1. alkol denetim
  2. Denetim
  3. trafik
  4. uygulama
  5. yeni yıl

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