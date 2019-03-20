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Denizli’de yıkıcı depremin ardından 48 artçı deprem daha yaşandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
Denizli’de yıkıcı depremin ardından 48 artçı deprem daha yaşandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34’de meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede 48 artçı deprem daha oldu. İlçede sabah erken saatlerden bu yana farklı büyüklüklerde ve derinliklerde meydana gelen depremlerin çoğu hissedilmedi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Acıpayam ilçesinde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Sabah 09.34’de meydana gelen ve resmi verilere göre 30 evin yıkılmasına neden olan depremin ardından 12.37’ye kadar bölgede 48 deprem daha yaşandı. Büyük bölümünün şiddeti az ve derinliğinin fazla olmasından dolayı hissedilmeyen artçı depremlerin sayısının ise 48 olduğu öğrenildi.


Ayrıca depremlerin 1.9’dan başlayarak 3.2 büyüklüğe kadar çıktığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
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