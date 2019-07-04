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Denizli’de yetenekli 120 sporcu belirlendi

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde üçüncü aşamayla devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:46
Denizli’de yetenekli 120 sporcu belirlendi

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde üçüncü aşamayla devam ediyor. Türk Spor tarihinin en büyük projesi olarak görülen projenin 6 ay sürecek üçüncü aşama programında Denizli’de 120 sporcuya bilimsel ve sportif testler uygulanacak.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinde üçüncü aşamaya gelindi. Proje kapsamında geleceğin yıldızları henüz ilkokuldayken keşfediliyor. Denizli’de çalışmalar Hasan Güngör, Recep Yazıcıoğlu ve Stat Spor Salonu’nda başladı. 120 öğrencinin katıldığı üçüncü aşamada çoklu branş gelişimini içeren spor eğitimi çalışma programı uygulanacak. Eğitsel oyunlar, takım sporları, fitness, raket sporları, bireysel sporlar, beceri ve koordinasyon alanlarında yetenekleri test edilen öğrencilerin ölçüm sonuçları diğer aşamalarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın veri tabanına kaydedilecek.



“Proje gençler için çok önemli”


Denizli’de binlerce öğrenci arasından taranarak belirlenen yetenekli öğrencilerin branşları üçüncü aşama sonunda belli olacak. Bu aşamaya gelen 120 öğrenci testleri başarıyla geçerse öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun görülen branşlara yönlendirilecek.


Üçüncü aşama çalışmalarının ilk gününde antrenmanı ziyaret eden Gençlik ve Spor Denizli İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, projenin önemine dikkat çekti. Yetenek taramasında keşfedilen öğrencilerin Türk sporunun altyapısını oluşturacağını dile getiren İbanoğlu, gelecekte olimpiyatlar ve uluslar arası şampiyonalarda başarılı sporcuların bu projeden çıkacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:46
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