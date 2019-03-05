0553 313 94 23

Denizli'de ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ romanı gerçek oldu

Aziz Nesin’in ünlü ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ romanı Denizli’nin Buldan ilçesinde gerçek oldu.

05 Mart 2019 Salı 13:55
Denizli'de ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ romanı gerçek oldu

Aziz Nesin’in ünlü ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ romanı Denizli’nin Buldan ilçesinde gerçek oldu. Kredi çekmek için bankaya giden adam, kendisinin ve eşinin öldüğünü öğrenip, oğluna miras kalan eve borçtan dolayı haciz konulduğunu öğrendi.

 

İlginç olay Buldan Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen Ali Saltıker, geçtiğimiz gün Buldan Yenice Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi üzerinden kendisine ait evi ipotek göstererek kredi başvurusunda bulundu. Kredi onaylanıp bankaya çağrılan Saltıker, hayatını şokunu yaşadı. Banka görevlileri ipotek gösterilen evden haczin kaldırılması halinde kredi kullanabileceklerini söyleyince Saltıker soluğu Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde aldı. Tapu görevlileri ise Saltıker’e evin üzerine oğlu Ozan Saltıker’e ait 4 bin 56 TL borcundan dolayı Denizli 2. İcra Müdürlüğü tarafından uygulanan haciz işlemi olduğu söylendi. Bunun üzerine Saltıker Buldan Cumhuriyet Başsavcılığına icra görevlileri hakkında ‘görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlaması ile suç duyurusundan bulundu.



Tapu dairesinde sunulan belgeye göre kendisinin ve eşinin öldüğünü öğrendi

 

Saltıker, Tapu Dairesinde sunulan belgeye göre kendisinin ve eşinin öldüğünü, mallarının da çocuklarına miras kaldığını öğrendi. Yaşarken öldüğü gösterilip kendisine ait eve oğlunun borcundan dolayı haciz işlemi uygulanan Ali Saltıker ise başından geçen tirajikomik olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şöyle anlattı:

 

"Esnaf Kredi Kooperatifinden kredi başvurusunda bulunmuştum. Kredimin onaylandığını öğrenince ilgili bankaya kredi ile ilgili bilgi almaya gittiğimde bizim kredi üzerine ipotek vermiş olduğum şahsıma tapulu evime haciz konulduğunu öğrendik. Kredimin onaylanması için de evin üzerindeki haczin kaldırılması gerektiği söylendi. Benim bu olayla ilgili bir yere borcum ve kefilliğim de yok. Bu olay karşısından şaşırdım ve Tapu Müdürlüğüne gittim. Oraya gittiğimde bana bir belge sundular belgeye göre benim ve eşimin öldüğünü yani muris (miras bırakan) olarak gösterildiğimi ve bundan dolayı benden kalacak üzerime kayıtlı malların çocuklarımın üzerine miras olarak kalacak hisselerden oğullarımdan Ozan Saltıker’in bir firmaya 4 bin 56 TL’lik borcu nedeniyle miras üzerindeki payına haciz konulduğunu öğrendim. Ben ve eşim sağ ölmedi. Muris olarak Denizli 2. İcra Müdürlüğü bu işlemi nasıl yapabilmiştir? Benim kişisel hak ve özgürlüklerim üzerinde oynayabilir? Kişisel hak ve hürriyetlerimi nasıl kısıtlayabilir? Bu olay beni Aziz Nesin’lik bir duruma düşürdü. ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ olayı burada gerçekleşti" diye konuştu.

 

Öte yandan, Saltıker’in şikayeti üzerine Buldan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:55
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi’nin yıldızları futbol turnuvasında 3. oldu
    1. Sanayi’nin yıldızları futbol..
    2. ARIKÖY’de ilk ders verildi
    3. Pakistan’dan teröre büyük darbe
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı:..
    6. İpekyolu’nda ‘8 Mart Dünya Kadınlar..
    7. Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı
    8. Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında..
    9. DÜ’de yeni nesil kariyer ve..
    10. ESÇAD’dan çifte kutlama
    11. Bakan Soylu'ya pankartlı davet
    12. AK Parti'nin Eyüpsultan mitingi
    13. Futbolun şampiyonu Şehit Ömer..
    14. Feyzi’den ‘İstihdam Seferberliği’..
    15. Okul servisiyle makas atan maganda..
    16. CHP önünde pazarcı eylemi! Belediye..
    17. Türkiye İMSAD Şubat 2019 Sektör Raporu
    18. İsmetpaşalı öğrenciler yangın ve afet..
    19. Kırklareli’de yol ortasında ceset..
    20. Vali Mantı, Kur’an Kursu..
    21. Van'da trafik kazası! 14 yaralı
    22. Adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin..
    23. Binali Yıldırım tersane işçileriyle..
    24. DÜ sporcusu bilek güreşinde şampiyon..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamıyla bez..
    26. Tekstilde gelecek var
    27. Bakan Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak..
    28. "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu"..
    29. Sivasspor'da Muhammet Demir ameliyat..
    30. GAÜN’de uluslararası öğrencilere..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar