Denizli'de yarın okullar tatil mi? Denizli 9 Ocak kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Denizli de yer aldı. Denizli'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Denizli'de okullar yarın tatil mi? Denizli'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Denizli'de yoğun kar etkili olmaya başladı. Denizli Valiliği, il genelinde 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi. Denizli'nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi. Denizli'de 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu.

Denizli'de okullar tatil mi?

Denizli'de yarın okullar tatil mi? sorusunu soran öğrenci ve veliler Denizli Valiliğinden gelecek habere kilitlendi. Denizli'de gece başlayarak sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Denizli'nin yüksek kesimleri başta olmak üzere kent merkezi de güne karla uyandı. Gece başlayarak aralıklarla süren yağışta kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreyi, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların tamamı, Pamukkale ilçesinin sadece Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, Babadağ, Çal ve Honaz ilçelerindeki ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim 1 gün tatil edildi.