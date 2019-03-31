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Denizli’de yarım saatte 2’si büyük beş deprem meydana geldi

Denizli’de yarım saat içerisinde meydana gelen ve en büyüğü 5 büyüklüğünde olan beş deprem özellikle geçtiğimiz hafta yıkımın yaşandığı Acıpayam ilçesinde büyük korku ve paniğe neden oldu.

31 Mart 2019 Pazar 15:59
Denizli’de yarım saatte 2’si büyük beş deprem meydana geldi

Denizli’de yarım saat içerisinde meydana gelen ve en büyüğü 5 büyüklüğünde olan beş deprem özellikle geçtiğimiz hafta yıkımın yaşandığı Acıpayam ilçesinde büyük korku ve paniğe neden oldu. Bazı mahallelerde çadırlarda yaşayan vatandaşlar depremin korkusu ile kendilerini çadırların dahi dışına attı.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, saat 14.30’da yerin 5 kilometre derinliğinde ve 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilerde depremin merkez üssü olan Acıpayam’da herhangi bir yıkımın olmadığı kaydedildi. Bu depremin ardından saat 15.00’e kadar ise sırasıyla 2.6-4.1-3.2 ve 2.6 büyüklüğünde 5 deprem daha meydana geldi. Depremlerin merkez üslerinin tamamının ise Acıpayam ilçesinde farklı mahalleleri olduğu kaydedildi. Sarsıntının kent geneli ile birlikte Aydın gibi çevre illerde de hissedildiği depremde ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.


Deprem sonrası özellikle Acıpayam ilçesinde büyük korku yaşanırken, geçtiğimiz 20 Mart’ta meydana gelen depremin ardından çadırlarda kalan vatandaşlar ise kendilerini panikle dışarı attı. İlçe merkezinde de büyük korkunun yaşandığı deprem sonrası vatandaşlar uzun bir süre evlerine giremedi.



İlçede korku devam ediyor


Depremin ardından kendini sokağa atan bir ilçe sakini ise büyük bir korku yaşadığını ve korkudan titrediğini kaydederek, “Çok korktuk, zaten ilk depremden beri çadırda yatıyoruz. Bir anda ne olduğunu şaşırdık, her taraf sallanmaya başladı. Zaten kalp rahatsızlığım var tedavi görüyorum. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum” diye konuştu.


Depremlerin ardından ilçedeki korku ve panik uzun bir süre daha devam etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:59
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