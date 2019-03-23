Denizli'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale gedi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Hasköy Mahallesi'nde İsmail Heybeli'ye ait iki katlı evden duman çıktığını fark eden aile yakınları, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti, yangın söndürülemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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