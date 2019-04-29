Denizli'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü
Yamaç paraşütüyle Dinamit Tepesi mevkisinden havalandıktan sonra Hierapolis Antik Kenti'ne düşen Aşkın Bakır, yaşamını yitirdi29 Nisan 2019 Pazartesi 17:34
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütü eğitimi alan Aşkın Bakır, Dinamit Tepesi mevkisinden havalandıktan sonra türbülans sonucu Hierapolis Antik Kenti'ne düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Aşkın Bakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bakır'ın cenazesi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılacak.
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