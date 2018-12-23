THY- Euroleague
0553 313 94 23

Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

23 Aralık 2018 Pazar 22:33
Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi'nde tek katlı gecekonduda kiracı olan Doğan Gençoğlu'nun (60) köpeğinin evin etrafında sürekli dolaştığını gören ve kendisinden 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu ev sahibine bildirdi.

Ev sahibinin Gençoğlu'nu hareketsiz halde yatarken bulması üzerine eve 112 acil servis ekibi çağrıldı. Sağlık ekibi, Doğan Gençoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli olduğu öğrenilen Gençoğlu'nun cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 22:33
  1. Ev
  2. kira
  3. ölü
  4. şüpheli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutfak dolabı temizliği için püf noktalar
    1. Mutfak dolabı temizliği için püf..
    2. Keşkül tarifi
    3. Atopik egzamaya karşı en etkili..
    4. Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar..
    5. Yelken: BAYK Güz Trofesi
    6. Cani polis kayınbiraderine kurşun..
    7. İspanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    8. İHH'dan Balkanlar'da 1500 aileye..
    9. Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak..
    10. Benfica farklı kazandı
    11. Trabzonspor'da Onazi ameliyat edilecek
    12. Polisin silahla vurduğu kayınbiraderi..
    13. Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde..
    14. 'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne..
    15. Biriken nafaka borçlarından dolayı..
    16. Maçın ardından
    17. TBMM Başkanı Yıldırım'dan Noel mesajı
    18. Mevlüt Uysal: Arnavutköy geleceğe..
    19. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan..
    20. "Kimse başımızı öne eğdiremez"
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    "Pezevenk" Müjdat'a da soruşturma açıldı
    "Pezevenk" Müjdat'a da soruşturma açıldı
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek