Denizli'de uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'ye şehir dışından uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucunun depolandığı ve satışa çıkarıldıkları adresleri belirleyen ekipler, 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler H.K, Y.G, V.B. ve O.E'yi gözaltına aldı. Dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda, 90 gramı toprağa gömülü halde toplam 149 gram sentetik uyuşturucu, 66 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, şebekeye kullanıcıları yönlendirdiği belirlenen E.K'nin cezaevinde olduğu öğrenildi.



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