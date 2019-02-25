Denizli'de uyuşturucu operasyonu Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Teknik takip sonrasında belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında akrabalık bağı olanların da bulunduğu 12 zanlıyı gözaltına aldı. Narkotik köpekler Şat ve Çako'nun da kullanıldığı aramalarda dolaplarda özel olarak yaptırılan gizli bölmelerde 1,5 kilogram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, bir tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı değerlendirilen 73 bin 875 lira ve 500 dolar ele geçirildi. Haklarında arama kararı olduğu belirlenen 12 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

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