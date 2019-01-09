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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Arazisinde Hint keneviri yetiştiren kişi ile uyuşturucuyu satmaya çalışan üç şüpheli tutuklandı- Operasyonda 7 kilo 200 gram esrar, 15 gram eroin, 8 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:53
Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.P'nin Çal ilçesinde çiftçilik yapma bahanesiyle işlettiği kendisine ait arazide Hint keneviri yetiştirdiği ve elde edilen esrar maddesinin il merkezinde ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik ekiplerinin ilçe ve il merkezinde belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda K.P. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 7 kilo 200 gram esrar, 15 gram eroin, 8 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imali ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:53
  1. Hint
  2. Kenevir
  3. Madde
  4. uyuşturucu

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