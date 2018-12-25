0553 313 94 23

Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2'si İran uyruklu 4 kişi tutuklandı

25 Aralık 2018 Salı 18:22
Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde sattıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 2'si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 169 uyuşturucu hap ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:22
  1. hap
  2. iran
  3. kaçak
  4. narkotik
  5. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı Safadi'yle görüştü
    1. Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı Safadi'yle..
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    3. 'Erdoğan'a hakaret' davasında flaş..
    4. ASELSAN'ın dev anlaşması KAP'a..
    5. Aydın'da "yağmur suyu" kavgası
    6. 5'inci kattan düşen 12 yaşındaki..
    7. 1. Lig takımından Emenike bombası!
    8. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    9. Kahvede oyun oynarken dışarı çıkardığı..
    10. FETÖ'nün "mahrem imam"ları davası
    11. FETÖ'nün "eyalet imamının"..
    12. Beşinci hastalık nedir?
    13. 'Uyuşturucu satmak'tan 3'üncü kez..
    14. Eski milletvekili Nazlıaka hakkında..
    15. Borsa günü düşüşle tamamladı
    16. Öğrenci Derneğinden Milli Piyango ve..
    17. Köpek ölülerini kefenleyip belediye..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından..
    19. Eski Danıştay üyesine FETÖ'den 7,5 yıl..
    20. Yaşlı kadının şüpheli ölümüne 2 yıl..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?