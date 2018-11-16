Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 1’i kadın 4 kişi tutuklandı

Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kente uyuşturucu madde getirip sattığını belirlediği kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, zehir tacirlerine yönelik 3 ay süren çalışmaların ardından belirlediği adres ve araçlara operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kuryelik yaptığı öne sürülen Ş.S., S.K. A.A. ile kadın şüpheli Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda, 150 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucuları tartmada kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan polisin olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen U.G.'yi de geçtiğimiz günlerde yakaladığı, şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.