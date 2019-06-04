Denizli'de traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne seyreden Serdar Abacı idaresindeki 03 AAE 082 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi Cezaevi Kavşağı'nda, İbrahim Serbest'in kullandığı 20 H 1667 plakalı traktörle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye erleri de otomobilde sıkışan Demet, Sait ve Uğur Abacı'yı bulundukları yerden çıkardı. Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Bu arada, otomobildekilerin Afyonkarahisar'dan Denizli'ye hastaneye geldikleri öğrenildi.

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