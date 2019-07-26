Denizli’de trafik kazası: 5 yaralı Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Mahmut Bay kontrolündeki 06 FH 1654 plakalı otomobil ile Abdullah Özen idaresindeki 20 B 7237 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobillerden biri ters döndü. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İçerisinde sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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