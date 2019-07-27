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Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:04
Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada araçlardan birinde bulunan ve gaz kaçırdığı belirlenen LPG tankı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Ali İrfan Ruscuklu idaresindeki 35 KD 0482 plakalı otomobil ile Mesut Duyar yönetimindeki 20 ATY 12 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Nurcan Duyar ve Hicran Kavakçı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Kazada araçlardan birinde bulunan ve gaz kaçırdığı tespit edilen LPG tankı yine itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak boş bir alana götürüldü.


Kazanın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:04
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