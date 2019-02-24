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Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli’de aynı şeritte seyir halindeyken sollama yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü yanındaki araca fazla yaklaşınca iki araç da kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

24 Şubat 2019 Pazar 15:53
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli’de aynı şeritte seyir halindeyken sollama yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü yanındaki araca fazla yaklaşınca iki araç da kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Ankara karolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Sülbiye A. idaresindeki 20 ABH 270 plakalı otomobil, Süleyman Y. yönetimindeki 06 R 7777 plakalı aracı sollamak isterken araca fazla yaklaşınca iki araç birbirine sürtündü. Kontrolden çıkan iki araç da şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sülbiye A., Necla A. ve Necla M.’ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:53
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