0553 313 94 23

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Sarayköy ilçesinde bir tırın 3 otomobile çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:06
Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli'den Aydın'a giden Güven Çelikparmak'ın (42) kullandığı 35 TUD 34 plakalı tır, Köprübaşı Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Ramazan Akgüllü yönetimindeki 20 RN 423 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan tır, kavşak içinde bekleyen Adem Doymaz'ın kullandığı 45 SA 954 plakalı otomobile, ardından Hasan Alan idaresindeki 20 DA 578 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarıyla tırın dorsesi arasında kalan otomobilde sıkışan Akgüllü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

Yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akgüllü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:06
  1. kaza
  2. otomobil
  3. TIR
  4. trafik
  5. zincirleme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan mevlide katıldı
    1. Başkan Erdoğan mevlide katıldı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi..
    3. Kilis'te göçmen kaçakçılığı: 11 gözaltı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    5. Ayasofya Camii'nde skandal! Namaza..
    6. Erdoğan: "Türkiye ekonomisi çevresinde..
    7. Hemşehrisini döverek fuhşa zorlayan..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize..
    9. Sahte savcı dolandırıcılık yaparken..
    10. Dili damağı ayaklarında olan bir..
    11. 2019 KYK burs ve kredileri ne zaman..
    12. Şiddetli yağışlar nedeniyle tarihi..
    13. İran'da tartışmalı kara parayla..
    14. Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
    15. Abant yolunda ulaşıma kar engeli
    16. Asansör boşluğuna düşen 2 işçi öldü
    17. Cesedi aracında yanmış halde bulunan..
    18. Asansör boşluğuna düşen işçilerden acı..
    19. Samsun'da otomobille kamyonet..
    20. Nicolas Isimat Mirin Beşiktaş'a..
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi