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Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:52
Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Akköy'den Denizli yönüne giden Şaban Bozdemir yönetimindeki 20 EB 952 plakalı yolcu minibüsü, Develi Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Erdal Gündem'in kullandığı 06 VDP 22 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Gündem ile Mehmet Kocakaya, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan minibüs sürücüsü Bozdemir ise ayakta tedavi edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:52
  1. kaza
  2. minibüs
  3. otomobil
  4. yolcu

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