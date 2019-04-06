Denizli'de trafik kazaları: 7 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ve Beyağaç ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı. Uzunpınar Mahallesi istikametinden Irlıganlı yönüne gitmekte olan Ahmet Varol idaresindeki 20 PA 515 plakalı otomobil, Güzelpınar yakınlarında şarampole devrildi. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Varol ile araçta bulunan Kezban Varol, Berat Varol ve Hatice Varol araç içerisinde sıkıştı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyağaç ilçesinden Kale yönüne gitmekte olan Ahmet Ataklı yönetimindeki 03 RB 527 plakalı otomobil de Kayaca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü Ataklı ile araçta bulunan Mehmet Cüce ve Celalettin Arılık yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki kazada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.