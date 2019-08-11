Denizli'de trafik kazaları: 10 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen 3 trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mustafa Emre Güler idaresindeki 20 ABF 275 plakalı kamyonet, Karakurt Mahallesi Orhan Yavuz Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 20 AK 228 plakalı tırın kasasına çarptı.

Kazada, kamyonette bulunan sürücü Güler, aynı araçtaki yolcular Nursel Onay, Ali Türkmen, Nurgül Güler, Mehmet Güler, Mehmet Poyraz ve Sevim Başyiğit yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

- Otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Tevfik Taşcıoğlu'nun kullandığı 20 FE 023 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'ndan sağa dönmek isteyen Mehmet Ali Ünal idaresindeki 20 LH 111 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler hastanelerde tedavi altına alındı.

- Otomobil alt geçide düştü

Halil İbrahim Özbilen yönetimindeki 15 TA 739 plakalı otomobil ise Fevzi Çakmak Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yan yoldaki alt geçide düştü.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Özbilen, hastaneye kaldırıldı.











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