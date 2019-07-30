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Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme kolaylığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşımada kullanılan otobüs kartlarına kredi kartı veya banka kartı kullanılarak online olarak dolum yapılabileceğini açıkladı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:01
Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme kolaylığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşımada kullanılan otobüs kartlarına kredi kartı veya banka kartı kullanılarak online olarak dolum yapılabileceğini açıkladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile kent içi toplu ulaşımda kullanılan Denizli Kart’lar artık kredi kartı veya banka kartı kullanılarak online olarak doldurulabiliyor. Yeni online dolum sistemi, belediyenin resmi internet sitesi ile akıllı telefonlara veya tabletlere indirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi uygulamasındaki Ulaşım Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Uygulama ile vatandaşların Denizli Kart’a TL yüklemek için artık bayi ya da dolum noktası aramasına gerek kalmıyor.



Kredi kartı ve banka kartı kullanılabiliyor


Bilgisayar veya mobil cihazlardan girilerek ister kredi kartı ile isterse banka kartı ile Denizli Kart’a TL yüklenebildiği açıklanırken, işlemin nasıl yapıldığı sırasıyla şu şekilde açıklandı:


“Denizli Kart üzerinde bulunan 8 haneli kart numarası ile online TL yükleme işlemi yapabilirsiniz.Denizli Kart’a yapılan online yüklemeler, ödeme işleminden sonra 10 dakika içinde ve kartınızın araçta ilk kullanımında otomatik olarak aktif hale gelecektir. Denizli Kart TL yükleme miktarı 5 TL ile 150TL arasında olabilir. Denizli Kart Online TL işlemler sonucunda kart bakiyesi en fazla 150 TL olabilir. Denizli Kart’a internet üzerinden TL yüklemesi, sadece 3D Secure özelliği aktif olan Kredi Kartları ve Banka Kartları ile yapılabilmektedir.”



“Akıllı durak sistemi vatandaşları memnun etti”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce ulaşım portalı üzerinden ulaşılabilen Akıllı Durak Bilgi Sistemi uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsattı. Denizlililerin bilgisayar ya da mobil cihazlarından tüm hat otobüslerinin nerede olduğunu, kaç dakika sonra duraklarında olacağı bilgisini an be an takip edebildiğini belirten Başkan Zolan, bunların yanında otobüslerin anlık takibi için bazı duraklara da akıllı ekranlar yerleştirdiklerini, her iki uygulamanın da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlattı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:01
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