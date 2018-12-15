Denizli'de Toplu Açılış Töreni

DENİZLİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarını hatırlatarak, "Şimdi yine bunların hazırlığı içindeler. Boşuna bekliyorsunuz. Bu yollara tevessül ettiğinizde bedelini çok ağır ödetiriz." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin ilkeli ve ahlaki duruşuyla tüm dünyada takdir topladığı Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda akla ziyan iftiralarda bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin cinayeti işleyenlerin ellerini kollarını sallaya sallaya kaçmasına göz yumduğunu söylediğine dikkati çeken Erdoğan, "Azıcık, aklı, mantığı, izanı, vicdanı olan bir insan bu sözleri etmeye utanır ama maalesef bunlarda hiçbiri yok. Olayın en başından en sonuna kadar nasıl gerçekleştiğini defalarca anlattık. Parlamentoda grup toplantısında tüm dünyaya seslendim. Türkçe, İngilizce, Arapça yayın, 3 dilde yayın yaptık ki dünya bunu duysun, bunu yaptık." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kalbinin mühürlendiğini, bunları duymadığını ve görmediğini vurgulayan Erdoğan, yargı, emniyet ve istihbarat birimlerinin cinayetle ilgili bilgi ve belgeleri adeta iğneyle kuyu kazar gibi günlerce, haftalarca uğraşarak büyük emeklerle ortaya çıkardığına işaret etti. Erdoğan, "Amerika'dan geldiler, dinlettik. Suudi Arabistan'dan geldiler, dinlettik. Fransa'dan, İngiltere'den geldiler, dinlettik. İstedikleri bilgiyi isteyenlere verdik. Kanada'dan, verdik. Niye? Hakikat ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Anayasa Mahkemesi Başkanları Zirvesi'nde ve Kudüs Zirvesi'nde de konuyu anlattığını anımsatan Erdoğan, dünyanın bunu iyice dinlemesi gerektiğini söyledi.

Sonunda ABD Senatosunun kararını verdiğine ve bunun arkasında kimin olduğunu söylediğine dikkati çeken Erdoğan'ın sözleri, alandakileri gençlerin, "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" dizelerinin yer aldığı "Samanyolu" şarkısını söylemesiyle kesildi.

Erdoğan, "Maşallah, gençler iyi hazırlanmış. Benim gençliğim olarak, milletim olarak sizler de biz de bir şarkısınız." diyerek konuşmasına devam etti.

- "Hala takip ediyoruz, kovalıyoruz, kovalayacağız"

Cemal Kaşıkçı cinayetinde katillerin Türkiye'yi terk ettiği saatlerde daha olayın tam olarak ne olduğunun bilinmediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer bu konunun peşini sıkı bir şekilde takip etmemiş olsaydık, cinayetin ortaya çıkması da neredeyse tamamen aydınlatılması da mümkün olmayacaktı. Ne oldu, şimdi 22 kişiyi gözaltına aldılar. Ama hala takip ediyoruz, kovalıyoruz, kovalayacağız. Dünyanın tamamının gördüğü ve takdir ettiği bir hususu, bay Kemal görmüyorsa bu da kendi meselesidir. Ülkemizi karalamaya yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimize çamur atmaya kalkan bu zata milletimiz hak ettiği cevabı sandıkta 31 Mart'ta bir kez daha verecektir."

CHP'nin başındaki kişinin terör örgütleriyle birlikte olduğunu ve onlara sıcak mesajlar gönderdiğini ifade eden Erdoğan, "Bütün bunlar karşısında biz, terör örgütleriyle mücadelemizi Gabar'da, Cudi'de hiç aralık vermeksizin devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, gazetecilerin hapiste olduğuna ilişkin söylemlerini anımsatan Erdoğan, bu kişilerin adlarının gazeteci olduğunu ancak gazetecilik faaliyeti sebebiyle cezaevinde bulunmadıklarını bildirdi.

Türkiye'deki savcılık ve mahkemelerde takibi yapılan milyonlarca dosyayı mesleklerine göre ayırt etmenin akıllarına gelmediğini belirten Erdoğan, "Buna rağmen iddianın gerisindeki gerçeklere baktığımızda, mesleğini gazeteci olarak belirtenlerin bir kısmının terör örgütleriyle ilişkileri, bir kısmının da adi suçlar sebebiyle cezaevinde bulunduğunu görüyoruz. Cezaevinde olma sebepleri teker teker ortada olan bu kişileri, 'Türkiye'de gazeteciler cezaevine atılıyor' yalanına malzeme yapmak, ancak ülkemize ve milletimize husumet meselesi olabilir." vurgusu yaptı.

- "İstihdamı 20 milyondan 29 milyonun üzerine çıkarmayı başardık"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "işsizlik" konusunu diline doladığını belirterek, "Türkiye'de iş gücü arzının sadece son 10 yılına baktığımızda 23 milyondan 33 milyona çıktığını görürüz. 23 milyonken biz bunları daha da artırdık, onlara iş verdik. İş gücü arzındaki bu büyük yükselişe karşılık, istihdamı 20 milyondan 29 milyonun üzerine çıkarmayı başardık. Bir başka ifadeyle 10 yılda 9 milyon vatandaşımıza çalışabileceği bir iş sahası temin ettik." dedi.

Bu başarının 2008 küresel finans krizi, son 5 yıldır yaşanan badireler ve özellikle geçen aylarda maruz kalınan ekonomik saldırıya rağmen ortaya konduğunu aktaran Erdoğan, "İşsizlik yok mu, elbette var. Bunlar, mevsimliktir, zaman zaman azalır zaman zaman tırmanır. Bunun için ne yapmak lazım, yatırım." diye konuştu.

Yatırım yaptıklarını ve yurt dışı küresel sermayeyi de Türkiye'ye çekmeye devam ettiklerini anlatan Erdoğan, gerekli olan istikrar, güven ve teşvik uygulamalarını da yaptıklarının altını çizdi.

- "Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi?"

CHP'nin muhalefet tarzında, milli ve yerli olmanın yer almadığını dile getiren Erdoğan, nerede Türkiye aleyhine bir iş, özelikle bir girişim, bir saldırı, milli çıkarlara yönelik bir sabotaj ve Türkiye'yi karalamaya yönelik bir kampanya varsa CHP'nin orada olduğunu söyledi.

Erdoğan, Fransa'da sarı yeleklilerin olduğu yerde de CHP'nin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"PKK orada. Ne diyorlar? Gezi olayları. Gezi olaylarında bay Kemal nerede? O da orada. Şimdi yine bunların hazırlığı içerisindeler. Boşuna bekliyorsunuz. Bu yollara tevessül ettiğiniz zaman bu ülkede bunun bedelini sizlere çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Bir tanesi televizyon ekranından, kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu, fukarası bir tanesi, çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir, ben buna inanıyorum. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı ve 15 Temmuz'da herkes dersini aldı. Evelallah, bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler, bunun bedelini ağır öderler. Biz Türkiye'yi bugünlere terör örgütlerine, CHP'ye rağmen getirdik. 2023 hedeflerimize de bunlara rağmen ulaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun tahrik etmeye çalıştığı bir başka kesimin de "emekliler" olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de emeklilere AK Parti kadar değer veren ve onların hayat seviyelerini AK Parti kadar yükselten bir başka partinin olmadığını kaydetti.

Emeklilere seslenen Erdoğan, iktidara geldiklerinde ülkede emekli maaşının 66 lira olduğunu, son düzenleme ile bin liranın altında emekli maaşı bırakmalarını anlattı.

"66 lira nire, bin lira nire" diyen Erdoğan, bu yıl başlattıkları bir uygulamayla Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere biner lira ikramiye verdiklerini de anımsattı.

(Sürecek)



