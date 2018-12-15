Denizli'de Toplu Açılış Töreni

DENİZLİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayetten ve FETÖ'den arındırdığımız yargı teşkilatımızın itibarının her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz. Ülkemiz ve yargımız böylesine bir ölümcül virüsten temizlenmişken çıkıp yargının güvenilirliğini sorgulamak terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır. " dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"CHP'nin başındaki zat, bütçe görüşmeleri için çıktığı kürsüde, hepsi de yalan, yanlış, uydurma olan bir sürü zırvayı peş peşe zırvaladı, yalancı." diyen Erdoğan, "Ben bu zatı muhatap almayacağım ama halkım bazı gerçekleri bilsin istiyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, "Hastanelerde tedavi yapılmıyor, muayene yok." dediğini aktaran Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki hastanelerin mazi olduğunu belirtti.

Halkın gerçekleri bildiğini, vatandaşların rahatlıkla hastaneye gittiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle senin dönemindeki gibi kuyruklarda ölenler yok. Hastanenin morguna rehine olarak alınanlar yok. Onlar senin genel müdürlüğündeydi. İlacını alamıyordu benim vatandaşım ama şimdi ilacını hastanenin eczanesinden almasına gerek yok, istediği eczaneden gidip ilacını alabiliyor." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin hizmete sunulduğunu anımsatan Erdoğan, böylece sağlıkta modern bir yapılanmanın getirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yargıya olan güvenin düştüğünü söylediğini, bunu neye göre, hangi araştırmaya dayanarak söylediğinin de meçhul olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların araştırmalarında Türkiye'de yargıya olanın güvenin diğerlerine göre oldukça yüksek seviyede seyrettiğinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, ihtiyari arabuluculuk, ihtiyari tahkim sistemlerinin hayata geçirilmiş olunmasına rağmen, milletin büyük bölümünün hala anlaşmalarını yargı kanalıyla çözmeyi tercih ettiğine değindi.

- "Adalet sistemi milletin gönlündeki yerini korumaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet yargıya güven düşmüş olsaydı, bu tür yöntemler çok daha revaçta olurdu. Geçmişte, önce vesayet güçleri ardından FETÖ tarafından yıpratılan adalet sistemimiz, her şeye rağmen milletimizin gönlündeki müstesna yerini korumaya devam ediyor. Vesayetten ve FETÖ'den arındırdığımız yargı teşkilatımızın itibarının her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ülkemiz ve yargımız böylesine bir ölümcül virüsten temizlenmişken çıkıp yargının güvenilirliğini sorgulamak terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır. Bunların o gönlündeki yargı, 12 Eylül'ün 'bir sağdan bir soldan' diyerek, gençleri dar ağacına gönderen, 28 Şubat'ın cuntacılarından brifing alan hakim ve savcıların yargısıdır. Hiç kusura bakmasınlar, Bay Kemal o dönem kapandı. Ülkemizde artık adalet sistemi, sadece ve sadece Türk milleti adına görev yapacaktır. Bu zat Meclis kürsüsüne çıkıyor, 'Türkiye'de bir darbe varsa o da 20 Temmuz darbesidir' şeklinde sözler edebiliyor. Bu ne büyük bir gaflet." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda tanklara sığındığını, yaklaşık 2 saat sonra Atatürk Havalimanı'na kendisinin geldiğini ve "Bana haber verselerdi ben de beklerdim." dediğini aktaran Erdoğan, kendisinin çağrısının ardından vatandaşların meydanlara döküldüğünü vurguladı.



- "Sen korkaksın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yaşananları, kahvesini yudumlayarak televizyonlardan izlediğini belirterek, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Sen korkaksın, korkak. Sen vatansever değilsin, sende milliyetperverlik yok. 20 Temmuz'da ne olmuş, onu da söyleyeyim. FETÖ ihanet çetesinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM 20 Temmuz'da toplanıp hükümetin ülkede olağanüstü hal ilanı kararını onaylamıştır. Bay Kemal, egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Bu kararı kim aldı? Millet Meclisi aldı, ne oldu, işine mi gelmedi? Sana mı soracaktık, sana da sorduk, sen de oradaydın veya değildin ama kararı alan, kararı veren neresi, TBMM, iş bitmiştir."

Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin içinde yer aldığı TBMM'nin iradesini "darbe" olarak nitelediğine değinen Erdoğan, "Bu ne anlayıştır? Bunların demokrasiye, milli iradeye, milletin ve onun temsilcilerinin tercihlerine saygısı işte bu kadar." dedi.

Tek parti döneminin faşist uygulamalarını, askeri darbeleri her fırsatta özlemle yad edenlerin Meclis kararına darbe demesi kadar tabii bir şey olamayacağını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Çünkü demokrasi ve milli iradenin üstünlüğü bunların fıtratına terstir. CHP'de böyle bir şey yok. Onlar bu işten anlamaz. Onlar darbecilerle beraber. FETÖ'ye terör örgütü diyemeyenler, bölücü örgütün güdümündeki partiyle koyun koyuna seçime gidenler elbette Meclis kararına 'darbe' diyecek. Şimdi bak 31 Mart'a da terör örgütüyle koyun koyuna gidiyorlar. Şimdi bunların koalisyonunda ne var, aynı zamanda bir de malum terör örgütünün beslemesi olan parti var. Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve seçime gidiyoruz. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var, onun için de Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte yaşayacağız."

(Sürecek)