Denizli'de Toplu Açılış Töreni

DENİZLİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'in su sorununu da biz Devlet Su İşleri olarak çözdük. Baraj yapmak büyükşehir belediyelerinin görevidir ama yapamadılar, biz yaptık ve şimdi inşallah İzmir'i de alacağız, ona hazırlanıyoruz, inşallah bir Denizli'li ile de İzmir'i alacağız." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Denizlililere hitap etti.

Konuşmasına, "6 aylık aranın ardından yeniden sizlerle bir aradayım. Bu kadar kısa bir sürenin içinde hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Böylece bu yıl içinde 3'üncü defa Denizli'li kardeşlerimle buluşmuş oluyorum." sözleriyle başlayan Erdoğan, bugüne kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında ülkenin şehirlerini kendisi kadar çok ziyaret eden, vatandaşlarla çok sık iç içe olan bir başka kişinin bulunmayacağını söyledi.

Erdoğan, milletin iradesinin üzerinde irade tanımadıklarını belirterek, "Çünkü biz, içinizden çıktık ve sizinle beraberiz. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bunu da bir şeref payesi olarak görüyoruz. Milletimizden, sizden aldığımız enerjiyle güçle çalıştığımız için bu kadar zamanda bunca büyük hizmetlere, yatırımlara, gelişmelere imza attık. Kendi sırça köşklerinde siyaset yaptığını sananlar, milletin ne istediğini, ne düşündüğünü, ne yaşadığını bilemezler." ifadesini kullandı.

40 yıldır siyaset yolunda milletle yürüdüklerini dile getiren Erdoğan, Allah nefes verdiği sürece aynı şekilde bu yolda yürüyeceklerini, bundan taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Erdoğan, Denizli'ye elleri boş gelmediklerini, çeşitli bakanlıkların, büyükşehir belediyesinin, ilçe belediyelerinin tamamladığı yatırımların resmi açılışını yapacaklarını söyledi.

Bugün, toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız 7 okulu, TOKİ 126 konutu ve bir ticaret merkezini, Orman Bölge Müdürlüğü 13 ayrı yatırımı tamamladı. Büyükşehir Belediyemiz 135 eseri hizmete sundu." dedi.

Erdoğan, 13 ilçe belediyesi tarafından yapılan yatırımları hizmete açacaklarını ifade ederek, ilgili kurumları ve belediyeleri Denizli'ye kazandırdıkları bu hizmetler için kutladı.

- "İnşallah İzmir'i de alacağız, ona hazırlanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin alameti farikasının "hizmet" olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Belediyecilik AK Parti'nin işidir, CHP filan bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u kimden aldım? CHP'den aldım. İstanbul'da CHP'den belediyeyi aldığımız zaman İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı, hava kirliliği maalesef tavan yapmıştı. O susuzluğun olduğu İstanbul'a 180 kilometreden dağları delerek su getirdik. 2040'a kadar İstanbul'un su sorununu çözdük. Bitti mi? Hayır. Bundan sonra da oldukça yine çözmeye devam."

İstanbul'a su getirdiklerini yineleyen Erdoğan, "Anadolu bir taraf, Avrupa bir taraf. Çift yönlü çalıştık. İşi sağlama alalım dedik. Boğazın altından da karşılıklı deplase ettik. Olur ya bir tarafta sıkıntı olursa, öbür tarafa oradan bu suyu verebilelim. İstanbul'da artık su sorunu yok, biz buyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de bile susuzluk vardı, İzmir'in su sorununu da biz Devlet Su İşleri olarak çözdük. Baraj yapmak büyükşehir belediyelerinin görevidir ama yapamadılar, biz yaptık ve şimdi inşallah İzmir'i de alacağız, ona hazırlanıyoruz, inşallah bir Denizli'li ile de İzmir'i alacağız. Onun için hep birlikte gayret göstereceğiz." diye konuştu.

- "Bay Kemal, haberin var mı senin bundan? Sen önce bunun hesabını ver"

İstanbul'da çöp dağlarının yükseldiğini, Ümraniye Belediyesinde çöp depolama alanında patlama yaşandığını ve 39 vatandaşın öldüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyeydi ama hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Herkes bunu unuttu. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bay Kemal, haberin var mı senin bundan? Sen önce bunun hesabını ver. Hava kirliliği almış başını gidiyor, gazeteler maske dağıtıyordu. 50 bin haneye doğal gaz gelmişti. Orada belediye başkanlığım sürecinde 1 milyon 250 bin eve doğal gaz bağlattım. Bir anda İstanbul'un hava kirliliği temize dönüştü.

CHP demek çöp demektir, CHP demek susuzluk demektir, CHP demek hava kirliliği demektir, CHP demek yolsuzluk demektir, CHP demek yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık, daha iyi olacak şimdi inşallah. Önümüzde iyi günler var. Kurulduğumuz günden beri hem merkezi yönetimde hem mahalli idarelerde Cumhuriyet tarihimizin tamamında yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmetler kazandırdık."

(Sürecek)