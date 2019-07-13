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Denizli'de ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü öldü

Düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:33
Denizli'de ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti.

Ali Haydar Paksoy (41), Pamukkale üzerinde eğitim uçuşlarına katılmak için arkadaşlarıyla Çökelez Dağı'na çıktı.

Pist alanından havalanan Paksoy, bir süre sonra yere düştü.

Paksoy, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen İngilizce öğretmeni Paksoy'un cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Paksoy'un paraşütünün ters hava akımına kapılması nedeniyle düştüğü belirtildi.

Öte yandan, Paksoy'un düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:33
  1. Çökelez Dağı
  2. eğitim
  3. paraşüt
  4. paraşüt kazası

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