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Denizli’de “Temel Aile Bilinci Eğitimi” seminerleri düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik sürdürülen proje kapsamında Denizli İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) Kur’an kursu öğreticilerine “Temel Aile Bilinci Eğitimi” seminerleri düzenledi.

22 Şubat 2019 Cuma 14:54
Denizli’de “Temel Aile Bilinci Eğitimi” seminerleri düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik sürdürülen proje kapsamında Denizli İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) Kur’an kursu öğreticilerine “Temel Aile Bilinci Eğitimi” seminerleri düzenledi.


“Temel Aile Bilinci Eğitimi” seminerleri Denizli’nin 17 ilçesinde Uzman Vaiz Hasan Sözer, Pamukkale ve Merkezefendi İlçelerinde ise ADRB Koordinatörü Vaiz Aliye Arslan tarafından verildi. Birinci aşaması Kur’an kursu öğreticilerini, ikinci aşaması ise yaygın din eğitimi kursiyerlerini kapsayan "Temel Aile Bilinci Eğitimi" projesi 19 ilçede uygulanacağı kaydedildi.


Sertifika töreninde konuşan İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat, Kur’an-ı Kerim ve sünnet ekseninde aile ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması başta olmak üzere “Temel Aile Bilinci Eğitim Semineri” düzenlediğini belirterek, “Başkanlığımız, aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin manevi destekle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu tür seminer ve aktiviteler vesilesiyle aile ile ilgili farkındalık oluşturmalıyız. Siz değerli öğreticilerimizin toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme ve verdiğiniz nasihatlerin etkilerini gözlemleyebilme imkanına sahipsiniz. Seminerde edindiğiniz bilgileri yaşayarak, kendi ailenizden başlayıp; rol model olarak toplumumuza katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Cenab-ı Allah, öğrendiğimiz bilgilerle amel etmeyi nasip etsin” dedi.


"Temel Aile Bilinci Eğitimi" sertifika dağıtım törenine İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat, Pamukkale İlçe Müftüsü Nihat Sevil ile Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.


Program katılımcılara sertifika verilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:54
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