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Denizli'de suç örgütü liderine operasyon

Hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, gasp, yağma, yaralama gibi 9 ayrı suçtan 150 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:39
Denizli'de suç örgütü liderine operasyon

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hakkında farklı suçlardan açılan davalarda kesinleşmiş 150 yıla yakın hapis cezası bulunan suç örgütü lideri, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, gasp, yağma, yaralama gibi 9 ayrı suçtan açılan davalarda yaklaşık 150 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Akif Civli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Geniş güvenlik önlemleri altında ve drone desteğiyle yapılan operasyonda ekiplerin "teslim ol" çağrısına silahla ateş ederek yanıt veren Civli, daha sonra teslim oldu.

Civli'nin saklandığı evde yapılan aramada, uzi marka otomatik silah, pompalı tüfek, tabanca ile bir miktar eroin ele geçirildi.

Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Civli, adliyeye sevki sırasında basın mensuplarını tehdit ederek, "Oğlum beni çekmeyin, ben çıkacağım haberiniz olsun, size de bir kıyak yaparım." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:39
  1. dolandırıcılık
  2. Firari
  3. gasp
  4. Yaralama

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