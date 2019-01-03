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Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

03 Ocak 2019 Perşembe 00:19
Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi'nde İ.K. evine gelen M.Y. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K'nin kardeşi S.K. kavga edenleri ayırmaya çalıştı.

Sokakta devam eden kavga sırasında yanındaki tabanca ile ateş eden M.Y, S.K'yi ayağından yaraladı. Bunun üzerine İ.K'nin evden aldığı pompalı tüfekle ateş açması sonucu M.Y. karnından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kavgada kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği apartmanın arkasındaki arazide buldu.

Ekipler İ.K'yi gözaltına aldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 00:19
  1. alacak
  2. ateş
  3. borç
  4. silah

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