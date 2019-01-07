Denizli'de Shrek'in kardan heykelini yaptılar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde üç arkadaş, kardan çizgi film karakteri Shrek'in 2 metre yüksekliğinde heykelini yaptı.

Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Selçuk Sönmez, ilçedeki yoğun kar yağışının ardından sokakta kardan adam yapmaya karar verdi.

Kardan adamın daha dayanıklı hale gelmesi için kar tabakasını ezerek sertleştiren Sönmez, mahalleden iki arkadaşıyla yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından 2 metre yüksekliğinde çizgi film karakteri Shrek'in kardan büstünü yaptı.

Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla kar yağışını eğlenceye çevirmek için kardan adam yapmaya karar verdiklerini, televizyonlarda çok seyredilen çizgi film karakteri Shrek'in kardan büstünü yapmanın çok iyi olacağını düşündüklerini belirtti.

Bir heykeltıraş titizliğinde çalışarak farklı bir kardan adam yaptıklarını ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Bir temel oluşturarak üzerine kalıplar halinde karları yığdık. Yaklaşık 5 saatlik bir emek harcadık. Kardan adamımızı görenler önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyor. Başka mahallelerden duyanlar da kardan Shrek'i görmeye buraya geliyor. Vatandaşlar hem fotoğraf çektiriyorlar hem de heykelin çok güzel olduğunu belirterek teşekkür ediyorlar. Önceki yıllarda yapmış olduğumuz Nasrettin Hoca heykeli 15 gün dayanabildi ve eridi. Bakalım Shrek, kaç gün erimeden dayanabilecek?"



