Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı Serinhisar ilçesindeki araç yangını cep telefonuyla kaydedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Atalay Doğan idaresindeki 06 FH 4242 plakalı otomobilin ön kısmında, Çaylıhanı mevkisindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracını yol kenarına park ederek inen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Alevlerin kapladığı otomobildeki yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada, otomobilin alevler içinde kalması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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