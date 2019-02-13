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Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı

Aracın alevlere teslim olduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:14
Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi'nden kent merkezine giden Uğur Karabuğa yönetimindeki 20 DR 986 plakalı otomobilden, Servergazi Mahallesi 401. Sokak'ta dumanlar çıkmaya başladı.

Aracını terk eden sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Bu arada otomobilin alevler içerisinde kalması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:14
  1. alev
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  3. İtfaiye
  4. otomobil
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