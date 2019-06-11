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Denizli'de şaşkınlık veren olay... Kilometrelerce kovaladı

Denizli’de bir otomobil sürücüsünün 4 kilometre boyunca kovalayıp kasıtlı olarak çarptığı iddia edilen motosikletli 2 çocuk yaralandı. Kovalamaca anı güvenlik kameralarına yansıdı.

11 Haziran 2019 Salı 06:23
Denizli'de şaşkınlık veren olay... Kilometrelerce kovaladı

Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde İddiaya göre, C.K. (13), arkadaşı A.R.G. ile birlikte plakasız motosikletle seyir halindeyken, F.A. yönetimindeki 80 AAT 560 plakalı otomobille kaza yapma tehlikesi yaşadı. Otomobil motosikletli çocukları kovalamaya başladı, kovalamaca 30 dakika boyunca yaklaşık 4 kilometre devam etti. Kovalamaca sırasında otomobilin defalarca motosikleti çarpmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Kanlar içinde kaldılar, kırıkları var

Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil motosiklete çarptı ardından motosiklette bulunan 2 çocuk otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocukları olay tedavi etmek üzere Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan çocukların kol ve kaburgalarında kırıkların bulunduğu, vücutlarının birçok yerinde kanamanın olduğunu belirlendi.

“Bilinçli olarak çocukların canına kast etti”

Otomobil sürücüsünün çocuğunun kullandığı motosiklete bilinçli olarak çarptığını öne süren baba Davut K. (36), yaşanan olayın akıl almaz bir olay olduğunu söyledi. Otomobil sürücüsünün çocukların canına kastettiğini belirten Davut K., “Tüm mahalle boyunca kovalamaca devam etmiş. Yarım saat 40 dakika boyunca mahallenin içinde girip çıkmadık sokak bırakmamışlar. Kovalamaca sonunda keskin bir virajda otomobilin çocuklara çırpıp altına aldığını ve kovalamaca sırasında küfürler ettiğini öğrendik. Kesinlikle bilinçli olarak yapılmış bir şey” dedi.

“İfadesinde şuurunu kaybettiğini söylemiş”

Savcılığa gidip şikayetçi olduklarını aktaran Davut K., “Avukat aracılığıyla ifadesini öğrendik. İfadesinde şuurunu kaybettiğini ve ne yaptığını bilmediği söylemiş. Otomobilin içinde 6 kişi daha vardı. Kanun, hak neyse o olsun istiyoruz. Ceza almasını istiyoruz” diye konuştu.

“Bize küfür etti, kazadan sonra oturup hiçbir şey yapmadılar”

Yaralı çocuk ise, otomobilin motorla seyir halinde oldukları sırada aniden önlerine kırdığını söyledi. Otomobilin kendilerini yaklaşık 4 kilometre kovaladığını aktaran çocuk, “Bize küfür etti. Kazadan sonra 4 tanesi kenarda oturup bizi izlediler. ‘Benim arabam ondan daha değerli ölsün’ demişler. Çok korktuk. Diğer arkadaşımın ayağında dikiş var, kolu da kırılmış. Kasıtlı olarak çarptılar, sonunda büyük bir kaza geçirdik” ifadelerini kullandı.

Kameralar kovalamacayı kaydetti, sürücü serbest

Öte yandan yaşanan kovalamaca mahallede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin bulunduğu bir motosikleti beyaz bir otomobil kovalıyor. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan öğretmen olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü F.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 05:55
  1. Denizli
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