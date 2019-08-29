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Denizli'de sahte para operasyonu

Acıpayam ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
Denizli'de sahte para operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurdukları bir otomobile düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta 29 bin 750 lira sahte banknot ele geçirildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
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