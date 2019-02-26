0553 313 94 23

Denizli'de "sahte engelli raporu" operasyonu

Denizli merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.

26 Şubat 2019 Salı 12:06
Denizli'de "sahte engelli raporu" operasyonu

Denizli merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu Denizli ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i savcılıktan serbest bırakıldı, 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Sahte rapor almak için şekerli su içirmişler

KOM Şube ekiplerin üç aylık çalışmasında, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişiler adına sahte rapor alan şüphelilerin şeker hastası olmayanlara tahlilden önce şekerli su içirdikleri, açlık kan şekeri yerine tokluk kan şekeri ölçtürdükleri ya da başkalarının kan tüplerini değiştirerek kendi istedikleri sonuçları almaya çalıştıkları, çeşitli yollarla gerçek tahlil sonuçlarıyla oynayarak sağlık kurumlarını yanılttıkları tespit edildi.

Şüphelilerin usulsüz engelli raporu alarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyelerden engelli yardımı ve evde bakım parası aldığı, araç alımında vergi indiriminden yararlandıkları, usulsüz ilaç temin ederek kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:06
  1. Uşak
  2. Denizli
  3. dolandırıcılık
  4. kurul
  5. sağlık raporu
  6. Sahte
  7. sahte engelli raporu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni
    1. TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni
    2. Bursa’da 112 adet lyrica kapsül ile..
    3. DG Sivasspor, Bursaspor maçı..
    4. Başkan Asya, yeni dönem hedeflerini..
    5. FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye..
    6. Soylu: İBB'ye HDP'yi PKK'yı musallat..
    7. Asım Balcı'dan engellilere uzanan..
    8. Daha iyi bir araç içi deneyimi için..
    9. Hatalı araç parklarına anında müdahale..
    10. Harput kalesinde intihar girişimi 3..
    11. Yuvalar leylekleri bekliyor
    12. Vali Seymenoğlu’ndan bağımlılıkla..
    13. Adıyaman’da temizlik seferberliği
    14. FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
    15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    16. Özlüce Tan satranç şampiyonu oldu
    17. Cezaevi firarisi esrarla yakalandı
    18. Başkan Gülsoy, 9. Sektörel Ekonomi..
    19. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi:..
    20. İsrail AA foto muhabirini sınır dışı..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!