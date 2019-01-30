Denizli'de plastik kasa fabrikasında yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Asım Bulut'a ait Menteş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 12 araç ile 32 personelin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu. Görüntü almak isteyen basın mensuplarını tehdit eden kişilere jandarma müdahalede bulundu.

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