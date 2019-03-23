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Denizli’de otoparklar akıllı hale gelecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yeni dönem projeleri arasında kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan otoparklar da unutulmadı.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:48
Denizli’de otoparklar akıllı hale gelecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yeni dönem projeleri arasında kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan otoparklar da unutulmadı. En çok ihtiyaç duyulan yerlere, büyük fedakarlıklar gösterilerek yapımına başlanacak 8 adet katlı otoparkın yanı sıra; dünyanın kullandığı teknoloji ‘Akıllı Otoparklar’ da Denizli’ye geliyor.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan’ın yeni dönem projeleri arasında "otoparklar" önemli bir başlık altında toplanıyor. Denizli için birbirinden kıymetli 258 vizyon projeyi paylaşan Başkan Zolan, yeni dönemde de bu soruna hassasiyetle eğileceklerini ve Denizli’ye otopark kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Geçen yıl hayata geçirdiği 15 Mayıs Katlı Otoparkı ve Çamlık Katlı Otoparkı ile Denizli’nin otopark sorununa çözümü hızlandıran Başkan Zolan’ın müjdesini verdiği 258 proje arasında dünyanın kullanmaya başladığı "Akıllı Otoparklar" da bulunuyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesi akıllı otoparkın yanında kamulaştırma çalışmasını tamamladığı 8 ayrı bölgeye 8 adet katlı otopark yapacak. Başkan Zolan, bu konudaki en büyük aşamalardan biri olan kamulaştırmada sona gelindiğini belirtirken, “En çok ihtiyaç olan yerlere 8 adet katlı otopark yapacağız. Kamulaştırmada sona geldik. Şimdi sıra otoparkın yapılmasına geldi. Toplam 4 bin araç kapasiteli 8 adet katlı otoparkı yeni dönemde Denizlimize kazandıracağız” dedi.



Bin 250 araçlı akıllı otoparklar yapılacak


Başkan Zolan’ın 258 Vizyon projesi içinde tüm dünyada hızla yaygınlaşan, küçük alanlarda daha fazla aracın park edilmesini sağlayan ‘Akıllı Otoparklar’ da dikkat çekiyor. Bin 200 araç kapasiteli olacak akıllı otoparklar yapılacağını ve tesisin akıllı şehir sistemine entegre edileceğini söyleyen Başkan Zolan, “Dar ve küçük alanlarda daha fazla kapasite kullanımı noktasında; modern akıllı şehir sistemi kullanılarak 1.200 araçlık akıllı mekanik otoparklar yapacağız. İnşallah bu sistemi de yeni dönemde Denizlimize kazandıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:48
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