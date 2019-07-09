0553 313 94 23

Denizli’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atıp şarampole devrildi.

09 Temmuz 2019 Salı 21:58
Denizli’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atıp şarampole devrildi. Kazada, otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice C. yönetimindeki 20 L 6231 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü otomobil içinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine götürdü.


Hatice C.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 21:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'tan Ali Babacan'a anket gazı! Babacan'ın partisinin alacağı oy oranı...
    1. Başörtüsüne saldıran Barış..
    2. Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı
    3. Su dolu kanala düşen araçta, kocasının..
    4. 23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı,..
    5. Eşini ve kayınpederini öldürdüğü iddia..
    6. Astsubay karısını ve kayınbabasını..
    7. Kayısı kaç kaloridir? Kayısının besin..
    8. Emine Erdoğan’dan atölye açılışı
    9. Doğum sancısına nasıl hazırlanılır?..
    10. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    11. Başkan Alim Işık: Belediye Kütahyaspor..
    12. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    13. ALES/2 2019 sınav merkezi tercihleri..
    14. Antalyaspor'da Osman Çelik'le yollar..
    15. Özbekistan'dan "Afganistan İçi Diyalog..
    16. Denizli’de otomobil takla attı: 1..
    17. ABD'li milyarder tecavüzden tutuklandı!
    18. İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı
    19. Tenis: Wimbledon
    20. Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    21. TBMM Genel Kurulunda gerginlik
    22. ’Yuvaya Dönüş’ filminin galası..
    23. ALES/2 başvuruları ne zaman sona..
    24. Antalyaspor'un Erzurum kampı
    25. Bekçiyi bıçaklayan suç makinesinden..
    26. Resmen duyurdular! Ülkenin para birimi..
    27. ALES/2 2019 başvuru ücreti ne kadar?..
    28. Milliler Atletizm Şampiyonası için..
    29. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    30. Futbol: Hazırlık maçı
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler