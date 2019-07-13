Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elif Varol idaresindeki 20 YL 959 plakalı otomobil, Uzunpınar Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Ağaçlara çarparak durabilen araçta sıkışan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Varol'un itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



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