Denizli'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Bölünmüş yolda diğer şeride geçmeye çalışan otomobille kamyonun çarpışması güvenlik kameralarınca kaydedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ters şeride girmeye çalışan otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesinde Almanca öğretmeni olan Şeyma Kasterli (30) kullandığı 09 YM 859 plakalı otomobille Bağbaşı Mahallesi Saray Caddesi'ndeki bölünmüş yol üzerinde dönüşü yasak olan bölgeden karşı şeride geçmeye çalıştı. Bu sırada Acıpayam Bulvarı üzerinde seyir halindeki Himmet Akbaş'ın kullandığı 20 KD 201 plakalı kamyon, otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi.

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Kasterli ile annesi Kübra (65) ve dayısı Halil Verim'i kurtardı.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Halil Verim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.