0553 313 94 23

Denizli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:24
Denizli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. (38) yönetimindeki 48 TT 781 plakalı otomobil ile Tuncay Haliloğlu (31) idaresindeki 20 SC 714 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motor sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Haliloğlu, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haliloğlu’nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde geniş çaplı inceleme yaparken, otomobil sürücüsü T.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husilerden "balistik füze ve İHA üretiyoruz" açıklaması
    1. Husilerden "balistik füze ve İHA..
    2. Kafa derisinde yaralar çıkan 3..
    3. Hayvan otlatırken ölü bulundu
    4. MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat..
    5. Yüksekova’da çok sayıda silah ve..
    6. Taşköprü’de halen devam eden yangında..
    7. Sattığı civcivleri tekmeledi, tepki..
    8. SÇP kura sonuçları sorgula..
    9. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    10. IKBY Başkanı Barzani'den 'federal..
    11. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    12. Türkiye'nin Benin'deki yeni..
    13. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yol..
    14. İzmir’de otomobil devrildi: 1 yaralı
    15. Uçak arızası 160 hacı adayını mahsur..
    16. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    17. Adana'da orman yangını
    18. Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra..
    19. 150 dönümlük tarladaki buğday ve arpa..
    20. “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar