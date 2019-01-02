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Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

02 Ocak 2019 Çarşamba 00:18
Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Emre Demirel yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobil, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, sürücüsünün sağanağın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

İki parçaya ayrılan otomobilin alev aldığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, alevlere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle yaptı.

İtfaiye ekipleri de otomobildeki yangını büyümeden söndürüp araçtaki 3 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekipleri, sürücü Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Aydın Işık, Emre Gökçe ve Mehmet Kaplan, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İkiye bölünen araçta hayatını kaybeden Emre Demirel'in cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla kazayı görüntülemeye çalıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 00:18
  1. 1 ölü 3 yaralı
  2. otomobil
  3. trafik kazası

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