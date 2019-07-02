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Denizli'de orman yangını

Buldan ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü

02 Temmuz 2019 Salı 12:55
Denizli'de orman yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Bozalan Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 30 orman işçisi, 6 arazöz helikopter ile müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahaleye helikopterle başladıklarını, daha sonra yer ekiplerinin desteğiyle yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:55
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