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Denizli’de ‘öğrenciler kentini tanıyor’ projesi devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediye tarafından başlatılan ‘öğrenciler kentini tanıyor, tarih ve doğayla buluşuyor’ projesi devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Denizli’de ‘öğrenciler kentini tanıyor’ projesi devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediye tarafından başlatılan ‘öğrenciler kentini tanıyor, tarih ve doğayla buluşuyor’ projesi devam ediyor.


Eğitim alanındaki çalışmalarla her zaman dikkatleri üzerine çekerek, takdirle karşılanan Pamukkale Belediyesi’nin projelerden biri olan “Öğrenciler kentini tanıyor, tarih ve doğayla buluşuyor” projesi kapsamında, ilçe genelindeki yaklaşık 4 bin ortaokul öğrencisi kent tarihini öğrenmeye devam ediyor.


Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan “Öğrenciler kentini tanıyor, tarih ve doğayla buluşuyor” gezi projesi kapsamında öğrenciler, Pamukkale travertenleri, Kleopatra Havuzu, müzeler, Karahayıt Kırmızı Su, Karahayıt Kent Ormanı ve son durak olarak Kocaçukur’u geziyorlar. Uzman rehberler eşliğindeki gezilerde, her durakta tarihi değerlerin önemi anlatılarak, hatıra fotoğrafı çektiriliyor. Gezi sırasında, çok eğlendikleri gözlemlenen öğrenciler, Pamukkale’ye gelen turistlerin de ilgi odağı oluyorlar. Özellikle Karahayıt, Pamukkale Travertenleri, antik tiyatro ve müzeleri ilk kez gören öğrencilerin hayranlıkları daha çok öğrenmek noktasındaki meraklı sorularından anlaşıyor.



“30 okulumuzda 3 bin 500 ortaokul öğrencimizle Pamukkale-Karahayıt gezisine götürdük”


“Dersimiz: Pamukkale Tarihi” sloganıyla Kasım 2018’de başlatılan proje, Pamukkale ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ortaokul birinci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Pamukkale’nin adını her platformda duyurmak, tanıtmak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, hem turizme hem de eğitime destek vermek maksadıyla ortaokul öğrencilerine yönelik Pamukkale’nin tarihini yerinde görerek öğrendikleri projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Gürlesin, “Çocuklarımıza yaşadıkları kentin kültürünü, tarihini öğreterek yaşadıkları şehrin kıymetini, değerini öğrensinler istedik. Bir anlamda geçmişle gelecek arasından köprü görevi görecek çocuklarımızın, Pamukkale’mizin, Denizlimiz’in değerini anlayarak, sahip çıkmaları noktasında farkındalık oluşturmak istedik. Bugüne kadar 30 okulumuzda 3 bin 500 ortaokul öğrencimizle Pamukkale-Karahayıt gezisine götürdük. Öğretmenlerimizden, ailelerimizden gelen tepkiler gerçekten güzel. Teşekkür ediyorlar. Öğrencilerimizin de gezilerdeki heyecanı, mutluluğu bizleri yaptığımızın projenin güzelliğini, doğruluğunu gösteriyor. Gezilerimize katılan öğrencilerimizin, çocuklarımızın yaşadığı kenti tanıdıkça daha çok sahiplenecek ve kent değerlerinin gelecek nesillere korunarak aktarılmasında büyük destek sağlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. kültür

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