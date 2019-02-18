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Denizli’de ocak ayında 830 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayınlandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:46
Denizli’de ocak ayında 830 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayınlandı. Buna göre Denizli’de ocak ayında geçen yıla göre konut satışları yüzde 36,5 azalarak 830 konut satıldı.


Denizli’de konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 oranında azalarak 830 oldu. Bu satışların 308’i ilk satış, 522’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,8 oranında azalış göstererek 105 oldu. 105 ipotekli satışın 57’si ilk satış, 48’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 oranında azalış göstererek 725 oldu. Bu satışların 251’i ilk satış, 474’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 66 bin 400 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:46
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