0553 313 94 23

Denizli’de mülteci sayısı 20 binin üzerinde

Denizli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Maksut Burak Dağgez, kentteki mülteci sayısının 20 binin üzerinde olduğunu sayının her geçen gün arttığını kaydederek, Denizli’de sırasıyla en fazla mültecilerin ise Suriye, İran, Afganistan ve Irak uyruklu kişiler olduğunu belirtti.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:09
Denizli’de mülteci sayısı 20 binin üzerinde

Denizli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Maksut Burak Dağgez, kentteki mülteci sayısının 20 binin üzerinde olduğunu sayının her geçen gün arttığını kaydederek, Denizli’de sırasıyla en fazla mültecilerin ise Suriye, İran, Afganistan ve Irak uyruklu kişiler olduğunu belirtti.


Denizli’de yabancıların Türkiye’de sahip oldukları hak ve yükümlülükler konulu ‘Uyum Buluşmaları’ adlı program gerçekleştirildi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Denizli Vali Yardımcısı Halil Canavar, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Denizli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Maksut Burak Dağgez’in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile çoğunluğu mülteci olan çok sayıda kişi katıldı.


Yerelde hem ev sahibi topluma hem de ülkede farklı statülerde yaşayan yabancılara yönelik hak ve hizmetlere erişimleri konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, katılımcıların sorularına yanıt bulduğu ‘Uyum Buluşması-Denizli’ etkinliğine katılım yoğun oldu.


Programda konuşan Dağgez, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün verilerine göre Denizli’de geçici koruma kapsamında yaşayan 20 binin üzerinde yabancı uyruklu kişi olduğunu kaydetti. Suriyeli mültecilerin bu nüfusun 12 bin 473’ünü oluşturduğuna vurgu yapan Dağgez, yüzde 1,22 oranına karşılık gelen bu rakamın her yıl daha da arttığına dikkat çekti. Dağgez ayrıca kentte en çok Suriye, İran, Afganistan ve Irak uyruklu sığınmacının olduğunu kaydetti.


Program katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:09
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DERLEME - Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla,AA
    1. DERLEME - Düzce'deki su baskını ve..
    2. Bu hafta borsa ve altın kazandırdı,..
    3. Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a..
    4. Kayıp oğluna kavuşan öğretmen annenin..
    5. DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS..
    6. Mısır'da aftan yararlanan 316 tutuklu..
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. Ruhsar Pekcan esnaf ve sanatkarın..
    9. Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men..
    10. Trafik kurallarına uymayan sürücüye..
    11. Toyota Prius Plug-in Hybrid yenilendi
    12. Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a..
    13. ABD "Arjantin saldırısının..
    14. Şahin, YKS’de başarılı öğrencileri..
    15. Türkiye'de mezun olan yabancı..
    16. "HAMR" oyunu Altındağ'da sahne aldı
    17. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu..
    18. UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
    19. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    20. Gülüç selin verdiği zararı onarıyor
    21. Güvenlik şefinin FETÖ planı son anda..
    22. Borsa 18 haftanın en yüksek haftalık..
    23. Kütahya Belediyesi, 3 ayda 707 ihtiyaç..
    24. Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
    25. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    26. Soykan: “KARDEMİR olarak bu büyük..
    27. Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı..
    28. Kaldırımsız cadde ve sokak kalmayacak
    29. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcısı..
    30. Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası..
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı