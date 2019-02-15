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Denizli’de meslek liselerinde döner sermaye işletmeleri kurulacak

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Meslek Liseleri Markalaşıyor” projesi kapsamında meslek liselerinde döner sermaye işletmeleri kurulacağını kaydetti.

15 Şubat 2019 Cuma 12:10
Denizli’de meslek liselerinde döner sermaye işletmeleri kurulacak

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Meslek Liseleri Markalaşıyor” projesi kapsamında meslek liselerinde döner sermaye işletmeleri kurulacağını kaydetti.


GEKA Teknik Destek Programı kapsamında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kabul edilen Meslek Liseleri Markalaşıyor projesi eğitimler başladı. Meslek Liseleri Markalaşıyor eğitimlerinin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, Ar-Ge Birimi Öğretmenleri ve meslek liselerinde görevli idareci ve atölye şefleri katıldı. Proje eğitiminin açılış konuşmasını yapan Oğuz, Denizli’nin eğitimin her alanında başarılı bir şehir olduğunu vurguladı. Oğuz, “Denizli ekonomi, sanayi ve turizm şehri olarak anılıyor ama Denizli aynı zamanda da bir eğitim şehri. Projemizi en iyi şekilde neticelendireceğimize inanıyorum. Mesleki eğitim alanında da sektör işbirliği protokolleri ile önemli adımlar attık. Projemizin en önemli hedefi döner sermaye işletmeleri. Meslek liselerimizin her birinde döner sermaye işletmeleri kuracağız. Bunun akabinde ekonomiye üretim yaparak katkıda bulunan okullarımız olacak. Aynı zamanda da okullarımızda markalaşmaya gideceğiz ve markalı ürünler çıkaracağız. Eğitimde insan odaklı öğrenci odaklı sisteme yoğunlaşıyoruz. Mesleki eğitimde de aynı paralelde olacaktır.


Proje ile ilimizde döner sermayesi bulunan meslek liselerinde görev yapan idareci ve atölye şefi 30 öğretmene Prof. Dr. Cafer Topaloğlu ve Prof. Dr. Mete Sezgin tarafından 10 gün süre ile ‘Marka Bilinci Oluşturma ve Konumlandırma, İnovatif Girişimcilik , Beden Dili ve İletişim Teknikleri’ eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından, ‘Okulların Markalaşma Sürecinin İncelenmesi ve Geri Bildirim Amaçlı Danışmanlık’ yapılacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:10
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