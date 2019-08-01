0553 313 94 23

Denizli'de maaşını alamadığını öne süren işçi iş makinesini kaçırdı

İkna için iş makinesinin üzerine çıkan polis memuruyla yoluna devam eden işçi, aracın etrafı ekip otolarıyla sarılarak gözaltına alındı- Polislerin, kaçırılan iş makinesini durdurma anı güvenlik kameralarına yansıdı

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:21
Denizli'de maaşını alamadığını öne süren işçi iş makinesini kaçırdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını öne süren işçi, park halindeki iş makinesini kaçırdı.

İddiaya göre, Hacıeyüplü Mahallesi'nde, Denizli - İzmir kara yolu üzerindeki inşaat firmasında çalışan Sıddık K, maaşını almak için gittiği iş yerinde yarın ödeme yapılabileceği yanıtını aldı.

Duruma sinirlenen Sıddık K, iş yeri bahçesinde park halindeki iş makinesini çalıştırarak hızla uzaklaştı.

İş yeri yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, iş makinesinin İzmir yolunda ilerlediğini belirledi. Takibe aldıkları iş makinesini kavşakta durduran ekipteki polis memuru, aracın üzerine çıkarak işçiyi ikna etmeye çalıştı.

Sıddık K, üzerinde polis memuru olan iş makinesiyle yoluna devam etti.

Bu şekilde yaklaşık 4 kilometre ilerleyen Sıddık K'nin kullandığı iş makinesi, 2. Sanayi Sitesi Örnek Caddesi'nde etrafı ekip otolarıyla sarılarak durduruldu.

İş makinesinden inen polis memurunun elinin egzoza temas etmesi sonucu hafif yaralandığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sıddık K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polislerin, kaçırılan iş makinesini durdurma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:21
  1. alacak
  2. İş Makinesi
  3. maaş
  4. Para
  5. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cenk Alper kimdir? Cenk Alper nereli ve kaç yaşında? Cenk Alper Sabancı Holding CEO
    1. Cenk Alper kimdir? Cenk Alper nereli..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ..
    3. Bursa’da muhteşem düğün
    4. İspanya'da otomobil satışları yüzde 11..
    5. Başkan Mersinli’den gündeme ilişkin..
    6. Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat..
    7. Fikret Orman'ın basın toplantısı (2)
    8. Kafede mutfak tüpü patladı, ortalık..
    9. Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
    10. "Hedefimiz 2022 yılında kendi..
    11. Kütahya’da geçen yıl 236 ton bal..
    12. Naturel Enerji halka arzına ilk günde..
    13. Haziran 2019 Karayolu Taşıma..
    14. Ulaş Zengin Gazişehir Gaziantep’te
    15. Beyoğlu’nda Suriye uyruklu kadının..
    16. Nihat Özdemir’den İBB Başkanı..
    17. MTTB Malatya Yaz Okulu finalini yaptı
    18. Toplu iş sözleşmesi son dakika memur..
    19. Erdem: "Deprem öncesine yönelik..
    20. KOBİ ve yüksek teknolojili ürün üreten..
    21. Afganistan'da Taliban'a yönelik..
    22. Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu..
    23. Türk Eximbank TL kredi faizini yüzde..
    24. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    25. Fikret Orman'dan Orhan Ak açıklaması
    26. Eskişehirspor’da antrenmana çıkmayan..
    27. Yenice Belediyesi BAKKA projesini..
    28. Pınar Karşıyaka, Nusret Yıldırım ile..
    29. Başkan Gökhan Yüksel’den, Kartal’a..
    30. Diyarbakır takımları dostluk maçı..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'